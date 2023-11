NDR Hörspiel "Nur eine Ohrfeige" in der ARD Audiothek Stand: 15.11.2023 00:01 Uhr Auf einer Party wird ein Kind geohrfeigt. Unter den Gästen bricht Streit aus und zieht immer weitere Kreise. Der NDR hat den Roman "Nur eine Ohrfeige" von Christos Tsolkias als Hörspiel inszeniert. Alle Folgen finden Sie seit dem 14. November in der ARD Audiothek.

Es könnte idyllisch sein: eine Grillparty im Freundes- und Familienkreis. Ärzte, Unternehmer, Kreative kommen zusammen. Das Buffet ist angerichtet, Fleisch brutzelt auf dem Feuer, die ersten kühlen Biere rinnen die Kehlen hinab. Doch es liegen Spannungen in der Luft. Rosies vierjähriger, antiautoritär erzogener Sohn Hugo nervt mit seinen Schrei-Exzessen. Als er mit einem Cricketschläger gegen den kleinen Sohn von Harry ausholt, rutscht diesem die Hand aus. Rosie stürzt sich auf ihren Sohn, droht mit der Polizei und gerichtlichen Konsequenzen. Die Angelegenheit eskaliert zu einem großformatigen Drama, aus dem keiner der Beteiligten ungeschoren herauskommt. Und alle genötigt sind, sich selbst, ihre Werte und Überzeugungen, ihren Lebensstil radikal in Frage zu stellen.

Weitere Informationen NDR Hörspiel "Nur eine Ohrfeige" in der ARD Audiothek Alle acht Folgen der Hörspielserie sind bis Sommer 2025 in der Audiothek zu hören. extern

Christos Tsolkias erzählt von Sehnsüchten der griechischen Einwanderer

Christos Tsolkias erzählt multiperspektivisch, witzig, ironisch und präzise. Er legt die Architektur von Beziehungen frei, die unausgesprochenen Deals, die vielen Kompromisse und Selbst-Lügen, die für die Stabilität von Freundschaft und Familie bürgen. Da sind die unerfüllten Sehnsüchte der griechischen Einwanderer, die sich in ihren assimilierten, kulturvergessenen Kindern nicht mehr wiederfinden. Die Frustrationen und Geldnöte der beruflich Gescheiterten. Die erotischen Wünsche der vermeintlich glücklichen Elternpaare.

Aus acht Perspektiven rekonstruiert Tsolkias die Verwerfungen, die die Ohrfeige für eine Freundes- und Familiengemeinschaft nach sich zieht. Christos Tsolkias, 1965 in Melbourne als Sohn griechischer Einwanderer geboren, erhielt für sein Werk zahlreiche literarische Auszeichnungen, unter anderem für "The Slap" den Commonwealth Writers Prize. Das Werk wurde unter Mitwirkung Tsolkias als Mini-Serie adaptiert, mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnet, war für einen Emmy nominiert und wurde in Deutschland von ARTE ausgestrahlt.

Elisabeth Weilenmann hat "Nur eine Ohrfeige" für den NDR inszeniert

Elisabeth Weilenmann hat "Nur eine Ohrfeige" für den Hörfunk eingerichtet und die achtteilige Serie als Regisseurin umgesetzt. "'Die 'Ohrfeige' zu inszenieren, war eine Herausforderung für mich: die Musik als Ohrfeige, das Geschrei des Kindes, die Stille danach", erzählt die Regisseurin. Rund anderthalb Jahre hat sie an der Audio-Adaption des Romans von Christos Tsiolkas gearbeitet. Wenn sie eine Geschichte schreibt oder umschreibt, hat sie bereits im Ohr, wie diese klingen wird. "Ich muss es spüren, ich muss es hören, ich muss die Musik im Kopf haben, ich muss die Geräusche im Kopf haben, ich muss die Stimmen im Kopf haben", schildert sie. "Bei diesem Roman war mir nach 10-20 Seiten klar, dass das funktionieren wird."

Sie finden die Serie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Weitere Informationen Nur eine Ohrfeige - Hörspiel-Serie nach Christos Tsiolkas Auf einer Grillparty wird ein Kind geohrfeigt. Der Streit, der unter den Gästen ausbricht, zieht immer weitere Kreise. mehr

Nur eine Ohrfeige bei NDR Kultur Teil 1: Hector / Teil 2: Anouk

Mittwoch, 15. November 2023, 20:00 bis 22:00 Uhr



Teil 3: Harry / Teil 4: Connie

Mittwoch, 22. November 2023, 20:00 bis 22:00 Uhr



Teil 5: Rosie / Teil 6: Aisha

Mittwoch, 29. November 2023, 20:00 bis 22:00 Uhr



Teil 7: Manolis / Teil 8: Richie

Mittwoch, 06. Dezember 2023, 20:00 bis 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 15.11.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hörspiele