Stand: 11.09.2022 07:26 Uhr Doku von Laura Poitras gewinnt Goldenen Löwen beim Filmfest Venedig

Der Dokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" der US-amerikanischen Regisseurin Laura Poitras hat den Goldenen Löwen der Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Sonnabendabend bekannt. Das Werk erzählt vom Leben der Fotografin Nan Goldin. Die 58-jährige Poitras ist für «Citizenfour» bekannt, ein oscarprämierter Dokumentarfilm über den Whistleblower Edward Snowden. Poitras ist seit 1949 die siebte Frau, die den Goldenen Löwen gewinnt. Der Große Preis der Jury ging in diesem Jahr an die Französin Alice Diop für "Saint Omer".