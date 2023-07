Stand: 21.07.2023 07:50 Uhr Mutmaßliche Schädelfragmente Beethovens zurück in Wien

Eine ganz besondere Schenkung hat die Medizinische Universität Wien erhalten: Der US-Geschäftsmann Paul Kaufmann übergab am Donnerstag zehn Schädelfragmente, die von Ludwig van Beethoven stammen sollen, an die Wissenschaftler in der österreichischen Hauptstadt. Mit den Knochenteilen wollen die Experten herausfinden, an welchen Krankheiten der Komponist litt und was zu seinem Tode führte. Der Schenker Kaufmann, dessen jüdische Vorfahren vor den Nazis flohen, fand die Schädelfragmente eigenen Angaben zufolge 1990 in einer kleinen Metallbox in einem Bankschließfach seiner Familie in Südfrankreich.