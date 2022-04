Stand: 27.04.2022 14:38 Uhr Musikwochen Weserbergland starten in die 34. Spielzeit

Die Musikwochen Weserbergland starten ab dem 8. Mai in ihre 34. Saison. Bis zum 26. Juni finden jeden Sonntag Konzerte mit hochkarätigen Gastkünstlern wie auch mit regionalen Ensembles statt. Nach Angaben der Veranstalter reicht das inhaltliche Spektrum dabei von Sinfonik über Chor- und Kammermusik bis hin zum Jazz. Zu den herausragenden Konzerten zählen das Gastspiel des "Calmus Ensembles" aus Leipzig, ein Auftritt des Tubisten Andreas Martin Hofmeir, ein Jazz-Konzert mit der deutsch-afghanischen Vokalistin Simin Tander sowie ein Familien-Mitmach-Konzert zum Abschluss des Familientages der Weserfestspiele in Hameln am 15. Mai.