Stand: 05.05.2022 12:52 Uhr Musikwochen Weserbergland beginnen am Sonntag

Die Musikwochen Weserbergland starten kommenden Sonntag in ihre 34. Saison. Bis zum 26. Juni finden jeden Sonntag Konzerte mit Gastkünstlern wie auch mit regionalen Ensembles statt, so die Veranstalter. Das inhaltliche Spektrum reiche dabei von Sinfonik über Chor- und Kammermusik bis hin zu Jazz und einem Familienkonzert. In den vergangenen zwei Jahren lief das Festival wegen der Corona-Pandemie jeweils nur mit eingeschränktem Programm. Unter anderem mit dabei der Tubist Andreas Martin Hofmeir und die deutsch-afghanische Vokalistin Simin Tander. Außerdem gibt es ein Familien-Mitmach-Konzert zum Abschluss des Familientages in Hameln am 15. Mai.