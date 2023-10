Stand: 06.10.2023 16:46 Uhr Musikrat fordert bessere finanzielle Förderung der Kirchenmusik

Der Deutsche Musikrat fordert von Kirchen und Politik eine bessere finanzielle Förderung der Kirchenmusik. "Kirchenmusik gehört zur DNA unseres kulturellen Erbes", sagte Generalsekretär Christian Höppner am Freitag in Lübeck. Evangelische und katholische Kirche hätten einen bildungskulturellen Auftrag. "Heute bemüht sich ein Aushilfsorganist mit einer halben C-Stelle allein um die Reste eines verkümmerten Gemeindelebens im Bereich der Kirchenmusik." Einer der Gründe für diesen Niedergang seien überproportionale Haushaltskürzungen im Bereich der Kirchenmusik, so Höppner.