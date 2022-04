Stand: 07.04.2022 08:13 Uhr Musikpreise von Tina Turner in Hamburg ausgestellt

Anlässlich ihres 50. Grammy-Jubiläums stellt Tina Turner vier ihrer wichtigsten Auszeichnungen in Hamburg aus. Besucher*innen des Musicals "TINA" können sich die Trophäen seit dem 6. April im Stage Operettenhaus ansehen. Zu sehen sind zwei ihrer acht Grammys (1984, Best Pop Vocal Performance, Female für "What’s Love Got To Do With It") und 2018 (Lebenswerk) sowie ein MTV Video Music Award - ebenfalls für "What’s Love Got To Do With It" - und ein American Music Award (1986, Favorite Female Pop/Rock Artist). Die Sängerin stellt ihre Awards zum ersten Mal für eine Ausstellung zur Verfügung.