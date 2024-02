Stand: 02.02.2024 09:03 Uhr Musikhochschule Hannover: Mehr Geld für die Lehrenden

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bekommt mehr Geld: Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet, stellt das Land in diesem Jahr 500.000 Euro zusätzlich zur Verbesserung der Lehrbedingungen zur Verfügung. Im vergangenen Mai hatten die Lehrbeauftragten am Institut für Jazz, Rock, Pop gestreikt, um ihren Forderungen nach höheren Stundenhonoraren und langfristigerer Beschäftigung Nachdruck zu verleihen. Auch in den kommenden drei Jahren soll es jeweils eine halbe Million Euro geben, heißt es in dem Bericht. | Sendebezug: | 02.02.2024 08:30 | NDR Kultur