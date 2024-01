Stand: 06.01.2024 15:34 Uhr Musiker und Autor Sven Regener erhält Paul-Lincke-Ring 2024

Der aus Bremen stammende Musiker und Schriftsteller Sven Regener erhält den Paul-Lincke-Ring 2024 der Stadt Goslar. Regener sei "die poetische Fachkraft für ironisch-lakonische Zärtlichkeit", begründete die Preis-Jury ihre Entscheidung. Er präge als Liedermacher in der Band Element of Crime und als Autor der "Herr Lehmann"-Buchreihe - Liebesleid und Launen in prägnante Sätze und Geschichten. Der nach dem Komponisten Paul Lincke benannte und nicht mit einem Geldpreis dotierte Ring wird seit 1955 verliehen, inzwischen jährlich. Er geht an Künstlerinnen und Künstler, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik und neue musikalische Bühnenwerke verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen u.a. Udo Lindenberg, Ina Müller und Annett Louisan. | Sendebezug: | 06.01.2024 16:30 | NDR Kultur