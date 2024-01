Stand: 31.01.2024 18:21 Uhr Musikclub Molotow kann länger am jetzigen Standort bleiben

Der Hamburger Musikclub Molotow kann länger als geplant am alten Standort am Nobistor auf St. Pauli bleiben. Das hat Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch in der Bürgerschaft mitgeteilt. Eigentlich war der Mietvertrag zur Mitte des Jahres gekündigt worden - jetzt kann der Musikclub bis Ende des Jahres bleiben. In der Zwischenzeit soll ein neuer Standort gefunden werden. Alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD hatten sich für das Molotow stark gemacht. | Sendebezug: | 31.01.2024 18:20 | NDR Kultur