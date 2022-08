Stand: 11.08.2022 11:28 Uhr Musikbranche: Audiostreaming legt weiter zu, Vinyl-Trend hält an

Das Geschäft mit Audiostreams hat in der deutschen Musikindustrie weiter zugelegt. In Deutschland würden 80,2 Prozent der Erlöse aus Musikverkäufen digital erwirtschaftet, wie der Bundesverband Musikindustrie in seinem Halbjahres-Trendreport mitteilte. Insgesamt setzte die Branche in den ersten sechs Monaten 2022 satte 967 Millionen Euro um - ein Plus von 5,5 Prozent gegenüber 2021. Parallel geht das Comeback der Schallplatte weiter. Den BVMI-Angaben zufolge steigerte sich der Umsatz im boomenden Vinyl-Geschäft um beachtliche 12,3 Prozent, der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent.