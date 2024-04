Stand: 04.04.2024 15:09 Uhr Musik-Stars warnen von Künstlicher Intelligenz

Viele Künstlerinnen und Künstler warnen schon lange vor möglichen Gefahren für ihre Arbeit durch Künstliche Intelligenz. Jetzt haben sich Musikschaffende in ihrem Protest zusammengeschlossen und einen offenen Brief verfasst. Darin fordern sie Schutz vor dem räuberischen Einsatz von KI und warnen dafür, dass dadurch Stimmen gestohlen, Urheberrechte verletzt und das Ökosystem der Musik zerstört würde. Zu den mehr als 200 Unterzeichnenden gehören unter anderem Stevie Wonder, Billie Eilish, Katy Perry, R.E.M. und Pearl Jam. | Sendebezug: | 04.04.2024 06:40 | NDR Kultur