Stand: 01.05.2023 08:51 Uhr Musicalbranche: "Publikum kam schneller als erhofft zurück"

Nach der Krise durch die Corona-Pandemie blickt die Musicalbranche wieder optimistisch in die Zukunft. "Das Publikum kam viel schneller als erhofft wieder zurück - ganz offensichtlich gab es eine große Sehnsucht nach dem gemeinsamen Erleben kultureller Angebote und ein hohes Nachholbedürfnis nach rund 18 Monaten kompletter Durststrecke", sagte Stephan Jaekel, Sprecher der Stage Entertainment, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das Musicalunternehmen habe im Laufe des Jahres 2022 wieder die Besucherzahlen von vor der Corona-Zeit erreicht und diese in den vergangenen Monaten sogar übertroffen.

| Sendebezug: | 01.05.2023 06:30 | NDR Kultur