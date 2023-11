Stand: 14.11.2023 12:42 Uhr Musical über die Comedian Harmonists nun auch am Broadway

Das von Pop-Legende Barry Manilow ("Mandy") mitgeschriebene Musical "Harmony" über die Geschichte der Comedian Harmonists hat seine Premiere am New Yorker Broadway gefeiert. Erzählt wird die Karriere der legendären deutschen A-Cappella-Sänger, die in den 1920er- und 1930er-Jahren mit Ohrwürmern wie "Mein kleiner, grüner Kaktus" oder "Ein Freund, ein guter Freund" bekannt wurden. Weil drei Mitglieder Juden waren, bekam das Sextett 1941 von den Nazis ein Auftrittsverbot. Die Gruppe musste sich trennen. | Sendebezug: | 14.11.2023 10:55 | NDR Info