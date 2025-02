Stand: 24.02.2025 13:02 Uhr Musical "Abenteuerland" der Band Pur gastiert 2026 in Hannover

Das Düsseldorfer Musical "Abenteuerland" mit Songs der Deutsch-Pop-Band Pur geht auf Tournee. Vom 30. Dezember 2025 bis 17. Mai 2026 macht die Show Station in neun Städten in Deutschland und der Schweiz. Das teilte das Unternehmen ATG Entertainment mit. In Hannover wird sie vom 5. bis 17. Mai 2026 im Theater am Aegi gastieren. Der Ticketverkauf läuft noch nicht. Auch in Bremen wird "Abenteuerland" gespielt: vom 20. bis zum 25. Januar 2026 im Metropol Theater Bremen. In Düsseldorf haben seit 2023 um die 400.000 Zuschauer*innen die Show besucht. Sendebezug: 24.02.2025 15:30 | NDR 2