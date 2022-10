Stand: 05.10.2022 09:06 Uhr Museums-Chef Kaumkötter: NS-Kunst nicht unkommentiert ausstellen

Der Kunstexperte Jürgen Kaumkötter kritisiert die Ausstellung von NS-Kunst in der Pinakothek der Moderne in München. "Ich halte das für höchst problematisch. Man kann solche Kunst nicht hoffähig machen", sagte der Direktor des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Mittwoch mit Blick auf die Präsentation von Adolf Zieglers dreiteiligem Werk "Vier Elemente" von 1937. "Was die Verfolgung der entarteten Kunst anging, war Adolf Ziegler einer der Haupttäter", sagte Kaumkötter. Die Pinakothek stellt Zieglers Werk neben Kunst von Pablo Picasso und NS-Opfer Otto Freundlich permanent aus.

