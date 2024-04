Stand: 02.04.2024 12:05 Uhr Museum zeigt Krankentagebuch aus Lager Friedland von 1946

In seiner Ausstellung über die Geschichte des Grenzdurchgangslagers Friedland bei Göttingen präsentiert das benachbarte Museum Friedland auch ein Krankenbuch aus dem Jahr 1946. Das mit "Diensttagebuch für Unfallhilfestelle" betitelte Buch dokumentiert die im Lager aufgetretenen und behandelten Krankheitsfälle vom 18. bis zum 27. März 1946. Das historische Krankenbuch spiegelt die hohe Zahl der Menschen wider, die das Lager in der Anfangszeit passierten. Im Grenzdurchgangslager wurden in der Anfangszeit vor allem Kriegsflüchtlinge, Vertriebene und entlassene Kriegsflüchtlinge aufgenommen. | Sendebezug: 01.04.2024 08:40 | NDR Kultur