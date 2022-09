Stand: 20.09.2022 14:52 Uhr Museum widmet Picassos Lebensgefährtinnen Ausstellung

Das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster rückt ab 1. Oktober die Lebensgefährtinnen Picassos in den Fokus. Die langjährigen Lebensgefährtinnen Fernande Olivier und Françoise Gilot seien die einzigen von Picassos Geliebten, die ihre Lebenserinnerungen an die gemeinsam mit dem Künstler verbrachten Jahre schriftlich festgehalten hätten, erklärte das Museum. Beide Frauen seien zudem bis heute untrennbar mit dessen Werk verbunden. In der Ausstellung "Fernande und Françoise - Erinnerungen an Picasso" werde dies mit rund 70 Gemälden, Skulpturen, Werken auf Papier und Keramiken sichtbar.