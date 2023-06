Stand: 16.06.2023 12:12 Uhr Museum startet Reihe zum "Kleinen Grenzverkehr" zwischen BRD und DDR

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld erinnert mit einer Veranstaltungsreihe an die Öffnung von vier Übergängen an der deutsch-deutschen Grenze vor 50 Jahren. Zu den damals wieder in Betrieb genommenen Passierstellen zählte auch der Grenzübergang Duderstadt/Worbis. Der am 21. Juni 1953 gestartete "Kleine Grenzverkehr" sollte vor allem im grenznahen Bereich Besuche von getrennten Angehörigen erleichtern. Bei einem "Tag der offenen Tür" am 25. Juni sind Zeitzeugen aufgerufen, von ihren Erfahrungen im "Kleinen Grenzverkehr" zu berichten. In den Außenanlagen des Museums wird die Ausstellung "50 Jahre Kleiner Grenzverkehr" gezeigt. Zudem gibt es zwischen 10 und 18 Uhr stündlich Sonderführungen. | Sendebezug: | 16.06.2023 11:30 | NDR Kultur