Museum für Natur und Umwelt

Stand: 03.10.2023 11:30 Uhr

Das Museum für Natur und Umwelt in Lübeck bietet eine Vielfalt an biologischen und geologischen Themen: spannende Einblicke in die Naturgeschichte des Nordens sowie in die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt des Lübecker Raumes. Europaweit einzigartig sind die aus der Urnordsee stammenden versteinerten Walskelette.