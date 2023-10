Stand: 23.10.2023 08:45 Uhr Museen in MV wollen sich besser für Notfälle wappnen

Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschätzung des Landes-Museumsverbandes nicht flächendeckend auf Notfälle wie Wasser- oder andere plötzliche Gebäudeschäden vorbereitet. Dies betreffe insbesondere kleinere und ehrenamtlich betriebene Häuser, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes, der am Sonntag in Parchim seine Herbsttagung startete. Vielerorts in Deutschland hätten Kultureinrichtungen und Feuerwehren spezielle Notfallpläne entwickelt und sich in Notfallverbünden vernetzt, so Andrej Quade von der Landesfachstelle Museum. Solche Netzwerke gelte es auch in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend zu knüpfen. | Sendebezug: 23.10.2023 19:00 | NDR 1 Radio MV