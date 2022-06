Stand: 10.06.2022 16:39 Uhr Multitaltent Axel Ranisch dreht Opernfilm in Stralsund

Das Stralsunder Theater ähnelt dieser Zeit eher einem Filmset. Der Grund: Axel Ranisch, Regisseur von Erfolgsfilmen wie "Ich fühl mich Disco" oder "Alki Alki" dreht dort Szenen seines Films "Orpheus in Love". Bundesweit in die Kinos kommt der Film im Herbst - Premiere ist am 17. September in München in der Bayrischen Staatsoper. Das Multitalent Ranisch hat bereits Theater und Opern inszeniert, etwa "Die Liebe zu drei Orangen" von Prokofjew an der Staatsoper Stuttgart und Verdis "Rigoletto" an der Opéra National de Lyon im März 2022. Als Schauspieler war er zuletzt in "SOKO Potsdam" zu sehen.