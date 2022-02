Multitalent Rolando Villazón wird 50 Jahre alt Stand: 22.02.2022 06:00 Uhr Rolando Villazón ist den meisten vor allem als Opernsänger bekannt. Daneben ist er aber auch Regisseur, Schriftsteller, Karikaturist, Kulturbotschafter, Moderator und künstlerischer Leiter. Heute feiert er seinen 50. Geburtstag.

Geboren wurde Villazón am 22. Februar 1972 in Mexiko-Stadt. Auf Wunsch seiner aus Österreich stammenden Urgroßmutter besuchte er eine deutsche Schule in Mexiko. Villazóns außergewöhnliches Gesangstalent entdeckte der Direktor einer Kunstakademie, der zufällig in der Nachbarswohnung zu Gast war, als Villazón unter der Dusche sang. Daraufhin lud er den jungen Rolando zu einem Vorsingen ein.

Weitere Informationen Happy Birthday zum 50., Rolando Villazón! Er sprüht vor Begeisterung für die Musik, die Bühne ist seine Welt: Rolando Villazón feiert seinen 50. Geburtstag. mehr

In den 90er-Jahren entdeckte Villazón sein Interesse für den Operngesang und arbeitete von nun an mit seinem Gesangslehrer, dem Bariton Arturo Nieto, an seiner Opernkarriere. Seine Interpretation des Alfredo in der Oper "La Traviata" mit Anna Netrebko bei den Salzburger Festspielen machte ihn 2005 weltberühmt.

Als Intendant der Mozartwoche in Salzburg liegt ihm Wolfgang Amadeus Mozart am Herzen. Davon zeugt auch sein Roman "Amadeus auf dem Fahrrad", der dritte nach "Kunststücke" und "Lebenskünstler".

Villazón lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einem Vorort von Paris. Auf die Frage, wo seine Heimat sei, antwortet er: "In Musik und in Literatur - und da, wo meine Familie ist. Ich bin ein Mensch, ich bin in der Welt, ich bin überall ein Fremder, und ich liebe dieses Gefühl."

Weitere Informationen Opernstar Rolando Villazón: "Wir brauchen die Kultur" Rolando Villazón erinnert sich an seinen wunderbaren Auftritt beim SHMF 2018 in Lübeck und erzählt von neuen Plänen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Opernkonzert | 19.02.2022 | 19:00 Uhr