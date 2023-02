Stand: 10.02.2023 14:01 Uhr Multimediales Beethoven-Projekt startet bundesweite Schultournee

Ein multimediales Bildungsprojekt über den Komponisten Ludwig van Beethoven startet in der nächsten Woche in Hamburg zu einer bundesweiten Tour durch Schulen. Den Auftakt am 17. Februar macht das Projekt Beethoven / Opus 360 an der katholischen Schule St. Paulus in Hamburg-Billstedt, wie das Erzbistum am Freitag mitteilte. Nach Veranstalterangaben vereint das Projekt erstmals Gaming, Virtual Reality, Rap und klassische Musik zu einer "Lernerfahrung". Das Projekt Beethoven / Opus 360 ist eine Erfindung der beiden Brüder Arthur und Victor Abs. Sie sind Vorsitzende der Bildungsinitiative agon, die auf spielerische Weise Hürden klassischer Kulturinhalte vor allem für junge Menschen überwinden will. | Sendebezug: | 10.02.2023 15:05 | NDR Kultur