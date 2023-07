Stand: 16.07.2023 13:04 Uhr "Münsterführerschein" für sieben Kinder in Bad Doberan

Nach einem Jahr Ausbildung haben sieben Kinder zwischen 10 und 13 Jahren in Bad Doberan ihren "Münsterführerschein" erhalten. Von Mai bis Oktober bieten sie immer sonnabends ab 11 Uhr Führungen speziell für Kinder und Familien an und bringen den Gästen dabei mit kleinen Spielen und Rätseln die Kunst und Geschichte des Bauwerks nahe. In ihrem Ausbildungsjahr lernen sie Wissenswertes über die Backsteinherstellung, Kathedralbauten, Lebens- und Arbeitsweise der Mönche, den Ursprung von Doberan oder die Ausstattung und Geschichte des Münsters. | Sendebezug: | 16.07.2023 13:00 | NDR Kultur