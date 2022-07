Stand: 14.07.2022 08:20 Uhr Mozarts Geige kommt mit zwei "Bodyguards" nach MV

Einmal Mozarts Geige hören. Musikfans können sich diesen Traum am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern erfüllen. Die Stiftung Mozarteum Salzburg organisiert dafür einen der seltenen wie aufwendigen Ausflüge des kostbaren Instruments, das der italienische Geigenbauer Pietro Antonia Dalla Costa 1764 gebaut hat. Dass es jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern reist, ist vor allem dem diesjährigen Preisträger in Residence der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu verdanken, dem österreichischen Geiger Emmanuel Tjeknavorian. Er spielt seit fünf Jahren regelmäßig Mozarts Violine.