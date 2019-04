Stand: 04.04.2019 11:48 Uhr

Movimentos: Fünf Tanzkompanien in neuer Spielstätte

Fünf internationale Tanzkompanien werden bei den Movimentos Festwochen vom 19. Juli bis zum 25. August in der Wolfsburger Autostadt auftreten. Erstmals findet das Tanzfestival nicht in den Hallen des Volkswagen-Kraftwerks statt.

Neue Movimentos-Spielstätte "Hafen 1"

Die Umstellungen wegen des Klimawandels treffen auch die Movimentos Festwochen: Weil das Volkswagen-Kraftwerk von Steinkohle- auf Erdgasbetrieb umgestellt wird, befindet sich das Kraftwerk derzeit im Umbau.

Im Auftrag des Volkswagen Konzerns gab die Autostadt deshalb im Oktober den Bau einer neuen Veranstaltungshalle in Auftrag. Die Halle wird am Nordufer des Hafenbeckens errichtet. "Dass sich Movimentos dadurch nach hinten verschiebt und wir uns in diesem Jahr ganz auf den Tanz konzentrieren, trägt der Planung und dem Bau von 'Hafen 1' Rechnung", sagt Claudius Colsman, Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt.

Movimentos 2019: Zwei brasilianische Tanzkompanien dabei

Mit der Eröffnung der diesjährigen Festwochen durch die São Paulo Dance Company wird auch die neue Veranstaltungshalle erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. "Wir freuen uns darauf, unseren Gästen am 19. Juli eine Uraufführung zu präsentieren", sagt Colsman. Im Auftrag von Movimentos entwickelte der kanadische Choreograf Édouard Lock ein Stück, das am 19. Juli in der neuen Spielstätte zum ersten Mal aufgeführt wird. Neben dem neuen Stück von Lock zeigt die São Paulo Dance Company während der Festivalwochen noch zwei weitere Choreografien. Zum einen das Stück "Gnawa", das auf mystischen Musiken und Ritualen des marokkanischen Volksstamms der Gnawa beruht, und zum anderen das Stück "Agora", das die Lebenskraft des lateinamerikanischen Seins in den Vordergrund rückt.

Die zweite brasilianische Tanzformation in Wolfsburg ist die Companhia de Dança Deborah Colker. Bei den Movimentos zeigt sie die Inszenierung "Dog Without Feathers" zum ersten Mal in Deutschland. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Gedicht des brasilianischen Lyrikers João Cabral.

Internationale & Regionale Projekte auf der Bühne

Neben den beiden brasilianische Tanzgruppen werden weitere internationale Tanzkompanien in Wolfsburg auftreten. Die kanadische Gruppe Les Ballets Jazz de Montréal präsentiert eine Hommage an Leonard Cohen. Die L.A. Dance Company präsentiert drei Stücke des international renommierten Choreografen Benjamin Millepied, der zugleich auch der künstlerische Leiter des Ensembles ist. Zudem wird das Stück "The Thread", das der griechische Komponist und Oscar-Preisträger Vangelis und der Brite Russell Maliphant gemeinsam kreiert haben, erstmals in Deutschland aufgeführt.

Neben dem internationalen Glanz werden auch vier Chroreografien der Movimentos Akademie aufgeführt. Unter der Leitung des Choreografen Daniel Martins und der Tanzpädagogin Sonja Böhme proben seit Januar bereits 40 Kinder und Jugendliche aus der Region in einer Tanzklasse.

