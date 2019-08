Stand: 26.08.2019 15:07 Uhr

Movimentos: Abstrakte Kunst und rhythmische Klänge von Frauke-Ragna Lipprandt

Die Movimentos Festwochen in Wolfsburg sind am Sonntag zu Ende gegangen. Erstmals fanden die Festwochen in der neuen Spielstätte Hafen 1 statt. Der künstlerische Leiter des Tanzfestivals, Bernd Kauffmann, zieht eine positive Bilanz.

Schon beim Auftakt der Movimentos am 19. Juli wurde der hohe künstlerische Anspruch der Festwochen deutlich. Die São Paulo Dance Company eröffnete in diesem Jahr mit der Uraufführung "Trick Cell Play" von Edouard Lock - ein sperriges Stück mit hochpräzisen und wahnsinnig schnellen Tanzbewegungen, irritierend und verstörend. Auch die Musik war für viele Besucher nicht sehr eingängig, die tänzerischen Leistung zwar bewundernswert, aber zu abstrakt.

"All diese Verunsicherung und gewissermaßen die Veränderung unserer Selbstbefindlichkeit und der Verlust der Erinnerung, der da mitgeht, das hat mich unendlich tief berührt", sagte Bernd Kauffmann, der künstlerische Leiter des Movimentos. Er gab aber offen zu, dass viele Zuschauer mit dem Stück wenig anfangen konnten. Das Stück Gnawa, von derselben Tanz-Kompanie, versöhnte die meisten Zuschauer wieder - weicher, gefälliger und rhythmischer Tanz schien dem Publikum in den Festwochen eher zu behagen.

"Dog Without Feathers" überzeugt in Wolfsburg

Beeindruckt und teils erschlagen waren viele von Deborah Colkers "Dog Without Feathers". Eine geniale Komposition aus Videoproduktion, Tanz und Musik. "Was Form und Miteinander von Bild, Sound und Tanz angeht, hat mich Deborah Colkers Form sehr überzeugt", sagte Kauffmann. Das Stück war mit seinen vielen Impressionen aber ein wenig überfordernd. "Ich hätte dem Publikum manchmal fast gesagt: 'Ihr müsst zwei Mal kommen.' Damit man den Overkill der Bilder und das Verhältnis von Tanz und Musik vielleicht auch etwas mehr nachvollziehen kann."

Ein absoluter Publikumsmagnet war die Hommage der kanadischen Kompanie Les Ballets Jazz de Montréal an Leonard Cohen. Das lag aber nicht zwangsläufig am hochkarätigen jazzigen Tanzstil. "Am schönsten fand ich das zweite Stück von Leonard Cohen - da wurden auch einfach Jugenderinnerungen wach", schwärmte ein Fan nach der Uraufführung.

Auch die anderen Aufführungen wurden allesamt gut besucht. Insgesamt habe die Auslastung der Aufführungen laut den Veranstaltern mit 93 Prozent "auf dem hohen Niveau des Vorjahres" gelegen.

Spielstätte Hafen 1 hat "Charme der Bescheidenheit"

Was die neue Spielstätte Hafen 1 anbelangt, so hatte niemand etwas an der Freiterrasse mit Blick auf den Mittellandkanal auszusetzen. Wohl aber an dem neuen funktionalistischen Inneren mit den wenigen Sitzmöglichkeiten im Foyer und der rauschenden Klimaanlage. Der Industriecharme der alten Spielstätte, des Kraftwerks, wurde vermisst.

Dennoch zeigte sich Kauffmann zufrieden mit der neuen Heimat: "Ich finde, dass dieses neue Haus, das nicht die Größe und Pathetik des alten hat, eigentlich auch ein Ausdruck ist, dass der Charme der Bescheidenheit auch mal siegt. Das hat vielleicht auch zur Konzentrierung und Präzisierung beigetragen."

Der Künstlerische Leiter Bernd Kauffmann möchte den Blick mehr auf das Bühnengeschehen lenken. Dabei aber nicht zu abstrakt werden. "Ich will nicht permanent überintellektualisieren und Menschen sagen, was sie beim Gehen oder Schreiten oder einer besonderen Geste möglicherweise an künstlerischer Affinität entdecken können", schilderte Kaufmann. "Sondern ich will Ihnen in der Wortlosigkeit von Bewegung etwas deutlich machen, was sich für ihnen in Herz und Kopf festsetzt, dass sie darüber nachdenken können." Man darf gespannt sein, auf die nächsten Movimentos-Festwochen im Jahr 2020.

Weitere Informationen Videoprojektionen überstrahlen den Tanz Bei den Movimentos Festwochen in Wolfsburg präsentierte Benjamin Millepieds Kompanie gleich drei Deutschland-Premieren. Die Tanzkritikerin der "FAZ" Wiebke Hüster war dabei. mehr Gefeierte Premiere von "Dog Without Feathers" Bei den Movimentos Festwochen in Wolfsburg hat die brasilianische Tanzgruppe Companhia de Dança Deborah Colker mit "Dog Without Feathers" eine eindrucksvolle Choreografie präsentiert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 26.08.2019 | 16:20 Uhr