Stand: 03.06.2022 13:47 Uhr Morgenland Festival in Osnabrück startet mit Uraufführung

Am Samstag, den 4. Juni, beginnt in Osnabrück das Morgenland Festival. Eröffnet wird das Musikfestival mit der Uraufführung des Musiktheaterstücks "Songs for Days to Come" des syrischen Klarinettisten und Komponisten Kinan Azmeh. Das vom Theater Osnabrück und dem Festival gemeinsam produzierte Stück solle einen multiperspektivischen Blick auf die jüngste Geschichte Syriens und die weltweite Fluchtbewegung werfen, sagte ein Sprecher des Theaters. Das Morgenland Festival gibt es seit 2005 und legt den Fokus auf die Musikkultur des Vorderen Orients. Das Festival läuft bis zum 18. Juni.