Morena Piro koordiniert Deutschlands Beitrag zum größten Musikfest der Welt Seit Ende 2023 koordiniert Morena Piro das Fête de la Musique Deutschland. Jährlich am längsten Tag des Jahres - dem 21. Juni - bringt das Fest Städte, Menschen und Musik zusammen.

Vor mehr als 40 Jahren begann das Fête de la Musique als Straßenfest in Frankreich. Heute feiern weit über 1.000 Städte weltweit, über 140 davon allein in Deutschland - mit Konzerten von Musikerinnen und Musikern, die honorafrei auftreten, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen, in Parks, vor Cafés, auf Fußwegen. Morena Piro koordiniert das Event für das MusikZentrum Hannover.

Was bedeutet dir die Aufgabe als Koordinatorin der Fête de la Musique Deutschland?

Die Aufgabe wurde mir Ende 2023 anvertraut. Vielleicht, weil ich viele Jahre in Frankreich gelebt habe und mich seit über 25 Jahren für musikalische Bildung und kulturelle Teilhabe engagiere. Als Netzwerkkommunikatorin bringe ich Menschen, Städte und Ideen rund um die Fête mit großer Leidenschaft zusammen – national wie international.

Was macht die Fête für dich besonders – und wo liegen die größten Herausforderungen?

Die Vielfalt! Es ist großartig, wie kreativ, inklusiv und lokal verwurzelt die Fête ist – ein Fest von allen für alle. In Deutschland beteiligten sich 2024 über 140 Städte. Rund 700.000 Menschen haben am 21. Juni die verbindende Kraft der Musik erlebt. Die Herausforderung besteht darin, die sehr unterschiedlichen Fêtes im Land nachhaltig zu stärken – von kleinen, ehrenamtlich organisierten Festen bis zu Events in Großstädten.

Was treibt dich persönlich an – und woran arbeitest du gerade?

Meine Aufgaben sind breit gefächert: Ich unterstütze die wachsende Zahl der Veranstaltenden – aktuell über 150 –, entwickle mit internationalen Partner:innen Austauschprojekte für Jugendliche und plane einen weltweiten Livestream mit Chören. Besonders berührt hat mich zuletzt das Projekt PULSATION mit der UNESCO City of Music Hannover, bei dem Musik aus Hannover in 24 Länder ausgestrahlt wurde – und das große Finale am Eiffelturm in Paris stattfand. Musik bedeutet für mich Verbindung, Ausdruck und Gemeinschaft – genau das macht die Fête so kraftvoll.