Stand: 30.09.2023 12:48 Uhr Mord an Rapper Tupac Shakur: Tatverdächtiger angeklagt

Rund 27 Jahre nach dem Mord an dem US-amerikanischen Rapper Tupac Shakur hat die US-Justiz einen Verdächtigen in dem lange ungeklärten Fall festgenommen. Der frühere Bandenchef Duane "Keffe D" Davis sei angeklagt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Las Vegas mit. Der 60-Jährige habe zwar nicht selbst geschossen, soll aber die Tatwaffe besorgt und die Tat damals angeordnet haben. Das könne laut Bezirksstaatsanwaltschaft mit dem Mord gleichgesetzt werden. Tupac Shakur war einer der erfolgreichsten Rapper der 90er Jahre. Im September 1996 wurde er in Las Vegas auf offener Straße angeschossen. Er starb wenige Tage später mit nur 25 Jahren. | Sendebezug: | 30.09.2023 06:30 | NDR Kultur