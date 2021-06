Stand: 21.06.2021 10:39 Uhr Monica Bleibtreu Preis für Ohnsorg-Theater von Daniel Kaiser

Das Ohnsorg-Theater hat den Monica-Bleibtreu-Preis der Hamburger Privattheatertage gewonnen.

Zwölf Stücke, darunter zwei Inszenierungen aus Hamburg und Göttingen, wurden in diesem Jahr unter strengen Auflagen gezeigt. Die Multi-Kulti Satire "Extrawurst" von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ist als beste Komödie ausgezeichnet worden. Fast zwei Wochen lang waren bei dem Theaterfestival herausragende Stücke privater Bühnen aus ganz Deutschland zu sehen. Die besten wurden bei einer Gala in den Kammerspielen ausgezeichnet. Das 9. Festival endete am Sonntag.

