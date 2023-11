Stand: 24.11.2023 07:59 Uhr "Monets Garten" in Hannover

Die multimediale Ausstellung "Monets Garten" will mit modernen Mitteln Einblicke in die Welt des französischen Malers Claude Monet geben. Nun gastiert die Schau in Hannover, in einem großen Zelt auf dem Schützenplatz. Besucher*innen können sich beispielsweise per Selfie in ein Monet-Bild versetzen oder über die Brücke in den Garten von Monet gehen. Das Eintauchen in seine Welt ermöglicht eine von Nepomuk Schessl produzierte Show mit Videoprojektionen an allen Wänden und auf dem Boden. "Monets Garten" ist bis zum 11. Februar 2024 in Hannover zu sehen. | 24.11.2023 08:00 | NDR Kultur