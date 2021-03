Modellregionen und Tests: Wie kommt die Kultur aus dem Lockdown? Stand: 31.03.2021 12:42 Uhr Wie kommen Kulturbetriebe trotz steigender Infektionszahlen raus aus dem Lockdown und zurück in ein einigermaßen normales Leben? Fragen und Antworten von NDR Kultur Reporterin Anina Pommerenke.

Niedersachsen will mit einem Modellversuch in einigen Regionen testen, ob Lockerungen im Einzelhandel, der Außengastonomie und auch in Kultureinrichtungen möglich ist. Am Mittwoch endet die Bewerbungsfrist - wer will mitmachen?

Anina Pommerenke: Fast alle Städte und Kommunen wollen in Niedersachsen Modellregion werden. Allerdings gibt es bestimmte Voraussetzungen: Die Sieben-Tage-Inzidenz muss unter 200 liegen und darf nicht steigen. Außerdem braucht es ein schlüssiges Hygienekonzept und eine Teststrategie. In Verbindung mit Schnelltests sollen weitreichende Öffnungen möglich sein. Das betrifft neben Geschäften und der Außengastronomie auch Kulturzentren, Theater, Opernhäuser und Kinos. Insgesamt sollen die Testöffnungen in 25 Regionen unterschiedlicher Größe starten - trotz der Kritik an Lockerungen von Kanzlerin Angela Merkel. Wo genau, wird am Sonnabend entschieden. Nach Ostern könnte es dann in den ausgewählten Regionen direkt losgehen.

An anderen Theatern im Norden gibts zwar noch keine Hoffnung auf eine baldige Öffnung, aber man macht sich Gedanken darüber, wie es ablaufen könnte, wenn es soweit ist?

Anina Pommerenke: Das "Hamburger Abendblatt" hat recherchiert, dass einige Theater in Hamburg sich bereits vorsorglich mit Schnelltests eingedeckt haben: Zum Beispiel hat das Ohnsorg-Theater schon 10.000 Tests bestellt. So könnte das Haus einen Schnelltest unter Aufsicht für diejenigen anbieten, die es nicht geschafft haben, am Tag einer Vorstellung in ein Testzentrum zu gehen. Unklar ist allerdings noch, ob das von den Behörden so auch anerkannt werden würde. Auch das Schauspielhaus hat vorsorglich 2.500 Selbsttests bestellt. Das Schmidts Tivoli hat eine Absprache mit einem Corona-Testzentrum direkt vor der Haustür geschlossen: Mit dem Ticket wird dann direkt ein Slot für einen Test dort gebucht.

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Störtebecker Festspiele wegen der Planungsunsicherheiten Konsequenzen gezogen. Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick hat sich dazu entschlossen, die Festspiele abzusagen. "Nach dem letzten Treffen der Bundes- und nun auch der Landesregierung steht fest, dass an eine Umsetzung unserer Produktion unter den gegebenen Umständen nicht zu denken ist", hatte Hick am Dienstag mitgeteilt. Das Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen gehe von maximal erlaubten 1.000 Zuschauern pro Veranstaltung aus. Die Beschränkungen machten die Produktion undurchführbar und unwirtschaftlich.

Interessante Impulse kommen auch aus Bremen: Wie die "taz" berichtet fordert die Freie Theaterszene dort im Angesicht der Corona-Pandemie eine 70-Prozent-Quote für bremische Produktionen in der Schwankhalle. Wenigstens für zwei Jahre. In der Vergangheit seien dort viele Gast-Produktionen zu sehen gewesen - doch gerade jetzt brauche die freie Szene aus der Stadt einen Ort, sich zu zeigen. So könnten auch die ganzen in der Pandemie auferelegten Förderprogramme in Veranstaltungen vor Ort überführt werden, heißt es zu Begründung von den Verfassern des offenen Briefes.

Das Gespräch führte Philipp Schmid.

