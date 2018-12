Stand: 19.12.2018 18:09 Uhr

Mitsuko Uchida: Die Pianistin wird 70 von Chantal Nastasi

Sie ist eine Künstlerin, die ihre Programme und Konzerte mit Bedacht auswählt. Mehr als 50 Auftritte im Jahr möchte sie nicht absolvieren. Auch privat hat es Mitsuko Uchida lieber etwas ruhiger. Sie lebt im quirligen London, ohne Auto, ohne Fernseher. In Hamburg war Uchida Residenzkünstlerin in der ersten Saison der Hamburger Elbphilharmonie, für die sie auch alle fünf Konzertflügel ausgesucht hat. Nun wird sie 70 Jahre alt.

"Musiker zu sein ist kein Beruf, sondern eine Art Berufung. Es muss wirklich alles sein, was man tun will", betont Mitsuko Uchida. Ob als Kammermusikerin oder Solistin: Eine große Verneigung vor der Musik hört man ihrem Klavierspiel an. Ihre genaue Lesart, das Anmutig-Erhabene ihres Klaviertons, ihr feinsinniges Gestalten. Mit ihren Mozart- und Schubert-Interpretationen hat die japanische Pianistin Maßstäbe gesetzt. Dafür braucht sie vor allem: Ruhe. Die findet sie in ihrer Wohnung mitten in London, erzählt sie: "Wenn ich in meinem Studio bin, kann mich keiner mehr stören. Und das ist etwas sehr Wichtiges für mich. Ich könnte nicht die ganze Zeit unterwegs sein, von einem Konzertsaal zum anderen."

Prägende Jahre in Wien

Mit zwölf Jahren kam Mitchuko Uchida mit ihrer Familie nach Wien, ihr Vater war Diplomat. In Japan hatte sie bereits Klavierunterricht gehabt, doch hier - in der Musikmetropole Wien - entdeckte sie die Musik für sich. Sie ging in Konzerte, in die Philharmonie, in die Oper. Uchida denkt gerne an diese Zeit zurück: "Das waren noch die Karajan-Jahre - und er konnte Opern dirigieren. Gott, das muss man erlebt haben!"

Die Musik, die Literatur, die Sprache, all das sog Uchida in sich auf. Sie begann, obwohl erst zwölfjährig, ein Klavierstudium bei Richard Hauser, dessen Assistentin sie später wurde. Prägende Jahre, von denen sie aber mit Anfang 20 Abstand gewinnen musste. Aber wo? "Ich wollte nicht nach Japan, das war mir ganz klar. Ich wusste, dass ich auf der westlichen Seite der Welt bleiben müsste, um Musiker zu sein und um mich zu entwickeln."

Internationale Karriere und zahlreiche Auszeichnungen

Uchida, die kurz zuvor den zweiten Platz beim Warschauer Chopin-Wettbewerb gewonnen hatte, ging nach London. Dort begann ihre internationale Karriere: Das Label Philips nahm sie unter Vertrag und mit ihren Recitals Anfang der 1980er-Jahre in der Londoner Wigmore Hall machte sie von sich reden. Es folgten Aufnahmen mit dem English Chamber Orchestra und viele andere preisgekrönte Einspielungen mit Musik von Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schönberg und Webern.

Ihre Mozart-Klavierkonzerte mit dem Cleveland Orchestra, die Mitsuko Uchida vom Flügel aus dirigierte, wurden mit einem Grammy ausgezeichnet, ebenso ihre Einspielung von Schumanns "Dichterliebe" mit der Sopranistin Dorothea Röschmann.

"Jeder Tag ist ein Tag der Entdeckung"

Auch wenn sie es mittlerweile ruhiger angehen lässt - das Musizieren ist nach wie vor alles, was Uchida tun will: "Jeder Tag ist ein Tag der Entdeckung für mich. Ich weiß nicht, ob ich jung oder alt bin, aber auf jeden Fall möchte ich, solange ich lebe, tiefer in die Musik gehen können. Und das ist der einzige Zweck meines Lebens."

