Mitbegründer des Deutschrap "Moses Pelham" hört auf

Moses Pelham gilt als Mitbegründer des Deutschrap. Vor fast 30 Jahren wurde er mit dem Rödelheim Hartreim Projekt berühmt. Nun kündigt der Rapper an, dass er abtreten will. Allerdings nicht sofort. Im Herbst 2024 soll sein finales Album "Letzte Worte" erscheinen. "Ich habe den Wunsch, dieses Werk vernünftig und selbstbestimmt zu Ende zu bringen. Und das will ich eben mit voller Kraft machen", sagte Pelham der Deutschen Presse-Agentur. Das allerletzte Konzert ist am 21. Dezember 2024 in seiner Heimatstadt Frankfurt geplant.