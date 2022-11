Stand: 13.11.2022 07:42 Uhr Mitbegünder der Punk Band "The Clash" Keith Levene ist tot

Der Gitarrist, der später mit Sex-Pistols-Sänger John Lydon die Gruppe Public Image Ltd formte, sei am Freitag im Alter von 65 Jahren "friedlich, ruhig, behaglich und ruhig" gestorben, sagte seine Partnerin Kate Ransford der Zeitung "Guardian". Levene hatte The Clash ("Should I Stay Or Should I Go?") 1976 im Alter von nur 18 Jahren mitgegründet. Er verließ die Band schon bald wegen Unstimmigkeiten über die politische Einstellung. Zwar trug er zu einigen Liedern auf der ersten Platte "What’s My Name" bei. Als die Band berühmt wurde, war Levene aber schon nicht mehr dabei. | 13.11.2022 07:00 | NDR Kultur