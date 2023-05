Stand: 11.05.2023 19:10 Uhr Mitarbeitenden-Versammlung am Ohnsorg demonstriert Einheit

Ohne den Intendanten und den künstlerischen Leiter, dafür aber mit Beschäftigten aus allen Gewerken des Ohnsorg-Theaters: Knapp anderthalb Stunden dauerte die Mitarbeitenden-Versammlung, zu der der Kaufmännische Direktor Jens Klein und der Betriebsrat geladen hatten. Es wurde um Verständnis geworben und Einheit beschworen. Seit der Wahl von Schauspielerin Sandra Keck zur Aufsichtsratsvorsitzenden am vorletzten Wochenende schwelt ein Streit am Ohnsorg-Theater um die künstlerische Ausrichtung des Theaters und um Kritik an der Mitarbeiterführung.