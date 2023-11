Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Mitarbeiter: EKD-Chefin unter Druck Stand: 18.11.2023 09:45 Uhr Der Druck auf die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD), Annette Kurschus, steigt. Auslöser sind Missbrauchsvorwürfe gegen einen Ex-Kirchenmitarbeiter in Siegen. Für Montag hat sie eine "persönliche Erklärung" angekündigt.

von Christina Zühlke

Als die Vorwürfe gegen sie bekannt werden, ist Annette Kurschus gerade auf einer Tagung der EKD, spricht dort zu den Anwesenden: "Ich prüfe mich intensiv: Habe ich was überhört, habe ich was übersehen? Gibt es da ein Missverständnis?"

Wann wusste Annette Kurschus Bescheid? Die Ratsvorsitzende steht unter Druck wegen jahrzehntealten Missbrauchsvorwürfen gegen einen ehemaligen Kirchenmitarbeiter in einer Gemeinde in Siegen. Dabei hatte sie bei ihrer Wahl zur Kirchenchefin 2021 versprochen, die von Missbrauch Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen. Das solle Chefinnensache werden.

Eindeutige Rechercheergebnisse der "Siegener Zeitung"

Doch dann kamen in den vergangenen Tagen die Recherchen der "Siegener Zeitung". Redakteur Tim Plachner hat mit den Menschen gesprochen, die einem ehemaligen Kirchenmitarbeiter in Siegen Fehlverhalten vorwerfen.

"Es gibt Schilderungen von Betroffenen, wo es um ganz konkrete sexuelle Handlungen geht, die vollzogen worden sind und das eben in einer Siegener Kirche."

Kurschus bestreitet, davon gewusst zu haben

In Siegen war Annette Kurschus Ende der 90er-Jahre Pfarrerin. Damals sollen ihr laut "Siegener Zeitung" ein Betroffener und drei andere Personen von sexuellen Verfehlungen berichtet haben. Kurschus bestreitet das, sagt in Gesprächen sei nur die sexuelle Orientierung des Mitarbeiters Thema gewesen. Aber Redakteur Plachner liegen nach eigenen Angaben zwei eidesstattliche Versicherung derjenigen vor, die damals das Gespräch mit Kurschus gesucht haben sollen.

"Also die Rede ist ganz klar von sexuellen Verfehlungen des heute Beschuldigten. Es ist auch die Rede gewesen von diesem Schüler-Lehrer-Verhältnis, dass man von einem Machtmissbrauch ausgeht. So ist uns das geschildert worden von den beiden Zeugen oder Informanten, die wir haben."

"Schlag ins Gesicht für Betroffene"

In Korntal bei Stuttgart treffen wir Detlev Zander. Er engagiert sich in der evangelischen Kirche für Aufarbeitung. Auch er wurde als Kind Opfer von sexualisierter Gewalt. Er und andere Betroffene befürchten, dass der Wirbel um die Ratsvorsitzende ihre Arbeit beschädigt.

"Wenn ich mich hinstelle und sage, ich mache dieses Thema zur Chefinnensache, und sie wird dann in so einen Skandal verwickelt, dann ist es einfach unglaubwürdig", sagt Zander. Für jeden einzelnen Betroffene, der das jetzt mitbekomme, sei das ein Schlag ins Gesicht.

Seine Privatmeinung geht sogar noch einen Schritt weiter als die offizielle der EKD Betroffenen. Zunächst einmal sei eine Entschuldigung fällig. "Zweitens muss sie jetzt persönlich Verantwortung übernehmen. Wenn man die ganze Causa dann betrachtet, ist sie aus aus meiner Sicht nicht mehr tragbar."

Kerstin Claus, die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, findet gerade die Kirchen müssten heutzutage offensiv und nicht zurückhaltend kommunizieren zum Wohl der Betroffenen.

"Alles, was dazu führt, dass ein Thema Tag für Tag immer wieder noch eine weitere Dimension bekommt, ist schädlich und ist es vor allem schwierig für Betroffene, die ein Recht darauf haben müssen, dass sachgerecht, schnell, transparent mit den Fragestellungen umgegangen wird."

Annette Kurschus wollte sich auf WDR Anfrage nicht weiter zu den Vorwürfen äußern. Sie hat für Montag eine persönliche Erklärung angekündigt. Die Staatsanwaltschaft Siegen hat bisher keine Anklage gegen den Beschuldigten erhoben. Die Ermittlungen laufen weiter.

