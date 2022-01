Missbrauchsgutachten: Kardinal Marx bleibt vorerst im Amt Stand: 27.01.2022 17:56 Uhr In dem am vergangenen Freitag veröffentlichten Gutachten über die Fälle sexualisierter Gewalt im Erzbistum München-Freising wird Kardinal Marx in zwei Fällen des Fehlverhaltens beschuldigt. Zurücktreten will er aber nicht. Beitrag anhören 7 Min

Ein Gespräch mit Florian Breitmeier aus der Redaktion Religion und Gesellschaft.

Herr Breitmeier, wie hat Kardinal Marx das begründet?

Florian Breitmeier: Kardinal Marx hat heute von einem "Desaster für die Kirche" gesprochen, von einem tiefen Einschnitt, der Reformen nötig mache. Er hat auch erklärt, dass sein Rücktrittsgesuch gegenüber Papst Franziskus von vor einem Jahr ernst gemeint gewesen sei - der Papst habe aber anders entschieden, ihn aufgefordert weiterzumachen. Reinhard Marx hat auch erklärt, er klebe nicht am Amt und sei durchaus auch bereit zurückzutreten. Wenn eine Basis, Reformbewegungen oder auch Gremien der katholischen Kirche das anders sehen, dann wäre er bereit, darüber nachzudenken. In einer synodalen Kirche werde er eine solche Entscheidung nicht alleine fällen. Das sind schon bemerkenswerte Töne, weil es auch darum geht, dass sich vielleicht auch ein Bischof in Zukunft stärker an die Kontrolle und die Kritik der Gläubigen binden könnte.

Er hat auch angekündigt, weitere Schritte für eine "verlässlichere Aufarbeitung" dieser Fälle zu gehen. Aber hatte er dazu nicht schon zehn Jahre Zeit?

Weitere Informationen Gutachten belastet Papst Benedikt XVI. und Kardinal Marx Das Gutachten, das die Fälle sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche zwischen 1946 und 2014 aufarbeitet, liegt nun vor. Ein Gespräch. mehr

Breitmeier: Ja, da hat er sich heute sehr selbstkritisch gegeben. Er hat gesagt, es sei unverzeihlich für ihn, dass er sich nicht ausreichend um die Betroffenen gekümmert habe. Es war auch bemerkenswert, dass er mit Blick auf Joseph Ratzinger, der nach dem Missbrauchsgutachten auch sehr scharf kritisiert wurde, kein Wort übrig hatte. Das wurde durchaus kritisiert, nicht nur von Betroffenenvertretern, sondern auch von Beobachterinnen und Beobachtern des Prozesses. Denn gerade in dem ersten Gutachten, das 2010 von Kardinal Marx aufgesetzt wurde, ging es auch um die Rolle von Joseph Ratzinger. Und sehr viel, was wir an Intransparenz erfahren haben, dass das Gutachten nicht veröffentlicht wurde, hatte meiner Meinung nach damit zu tun, dass man das Ansehen des Papstes Benedikt XVI. nicht beschädigen wollte. Nach dem zweiten Gutachten hat Kardinal Marx dazu nun überhaupt nichts gesagt und etwas nebulös an die Verantwortung jedes Einzelnen verwiesen. Da hätte der Erzbischof ein klares Wort in Richtung seines Vorvorgängers richten können. Das war schon irritierend.

Nach der Veröffentlichung des Gutachtens am vergangenen Freitag und nach dem Eingeständnis des emeritierten Papstes Benedikt sind die Reaktionen heftig: Man berichtet aus München von einem Ansturm der Austrittswilligen auf die dortigen Standes- und Einwohnermeldeämter. Was erwarten Sie nach der heutigen Nicht-Rücktrittserklärung von Marx?

Breitmeier: Ich denke, dass die Rücktrittszahlen aus der katholischen Kirche in der nächsten Zeit weiter steigen werden. Das betrifft ja nicht nur München - wir erhalten ähnliche Daten und Reaktionen beispielsweise auch aus den Bezirksämtern in Hamburg. Wie die Kirche tatsächlich Reformen machen will, inwieweit sie wirklich bereit ist, auch radikale Schritte zu gehen - das wird die entscheidende Frage sein.

Ich würde schon sagen, dass Kardinal Marx heute indirekt doch einen Rücktritt vom Amt versprochen hat, zumindest den Rücktritt von einem Amtsverständnis, dem er selbst jahrzehntelang angehängt hat: eines fest in die dogmatischen und klerikalen Machtverhältnisse eingebundenen Hirtenamts, das mit Blick auf Kontrolle und Kritik von der Basis mit dieser Basis eher lose verkoppelt sein wollte. Das innerkirchliche Machtsystem sollte vor allzu kritischen Anfragen von außen geschützt werden. Erst vor einigen Jahren ist Marx hier kritischer - auch in eigener Sache - aufgetreten, und nun stellt er zumindest in Aussicht, dass er sich der Kritik stellen will, dass er auch die synodale Kirche stärker vertreten will. Das wäre mit Blick auf das Kirchenvolk ein ganz entscheidendes Signal, von der Macht loszulassen, sich viel stärker in die Pflicht nehmen zu lassen und nach einem Prinzip der "Checks and Balances", wie wir das aus der Politik kennen, sich kritisch an die Basis zu binden. Aber das war heute ein Versprechen und noch keine wirkliche Tat.

Denn offensichtlich, so ist es in der Wochenzeitung "Die Zeit" zu lesen, gerät jenes Kirchenvolk gerade auch sehr unter Druck. Da wird berichtet, wie aktive Katholikinnen und Katholiken sich für ihre Mitgliedschaft in der Kirche und ihr Engagement rechtfertigen müssen. Wie soll denen jetzt begegnet werden? Schließen die Offiziellen da die Augen?

Breitmeier: Nein, sie haben erklärt, dass sie dort zumindest zuhören wollen. Inwieweit dort tatsächlich Taten folgen oder ob doch eine Angst davor besteht, wieder einen Seitenhieb aus Rom zu bekommen, was die Reformen angeht, das wird die spannende Frage sein. In einer Woche gibt es die dritte Versammlung des Synodalen Weges in Frankfurt. Wenn dort die Bischöfe keine klaren Signale senden, dass sie sich auch in die Pflicht nehmen lassen wollen, dass sie auch Macht abgeben, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann von den Laien, beispielsweise vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, deutliche Signale kommen werden, vielleicht den Synodalen Weg in seiner Ganzheit in Frage zu stellen oder es stärker zu machen, als es bisher der Fall gewesen ist.

Es ist also eine Entscheidungszeit in der katholischen Kirche. Und wenn nun nicht radikal auf Reformen gesetzt wird, dann wird es sehr schwierig für die Kirche, eine wache Stimme in der Gesellschaft zu bleiben. Die Kirche hat natürlich sehr viel zu sagen in einer schnelllebigen Zeit, in der es auch manchmal sehr stark um Kosten-Nutzen-Kalkulationen geht. Aber wenn sie, wie jetzt, so in der Defensive ist, so moralisch im Bankrott steht, dann wird es schwierig, in einer aufgeklärten Gesellschaft Gehör zu finden.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 27.01.2022 | 18:00 Uhr