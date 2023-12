Stand: 03.12.2023 13:14 Uhr Millionenschaden: Einbruch beim deutschen Künstler Anselm Kiefer

Diebe haben eine monumentale Bleiskulptur des in Frankreich lebenden deutschen Künstlers Anselm Kiefer stark beschädigt und Teile davon aus einem Lagerhaus in der Nähe von Paris gestohlen. Der Schaden sei vom 78-jährigen Kiefer auf mehr als eine Million Euro geschätzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Meaux Medienberichten zufolge am Freitag mit. In einer Rangliste der weltweit wichtigsten Künstler, dem "Kunstkompass", war Kiefer vor gut einem Monat auf Platz acht geführt worden.