Stand: 13.02.2024 18:51 Uhr Militante Klimaschützer bekleben Venus von Botticelli

Aus Protest gegen die internationale Klimapolitik haben militante Klimaschützer eines der bekanntesten Gemälde des italienischen Malers Sandro Botticelli (1445-1510) beklebt: die "Geburt der Venus". Die beiden Männer der Gruppe Letzte Generation pappten am Dienstag in den Uffizien in Florenz mit Klebestreifen mehrere Fotografien von Überschwemmungen auf die Scheibe, die das Gemälde schützt. Das Bild wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Die Polizei nahm die beiden Männer in Gewahrsam. | Sendebezug: 13.02.2023 17:30 | NDR Kultur