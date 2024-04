Stand: 19.04.2024 07:54 Uhr Michelangelo-Notiz in New York für mehr als 200.000 Dollar versteigert

Eine kleine Notiz des italienischen Renaissance-Künstlers Michelangelo (1475-1564) ist in New York für mehr als 200.000 Dollar (etwa 190.000 Euro) versteigert worden. Das etwa vier mal sechs Zentimeter große Stückchen Papier sei ursprünglich nur auf 6.000 bis 8.000 Dollar geschätzt worden und habe nun etwa 25 Mal so viel eingebracht, teilte das Auktionshaus Christie's in New York mit. Wer den Endpreis von 201.600 Dollar zahlte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit. | Sendebezug: 19.04.2024 07:20 | NDR Kultur