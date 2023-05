Stand: 17.05.2023 17:14 Uhr Michael Douglas über das Geheimnis einer gelungenen Sexszene

Michael Douglas ("Basic Instinct") hat am Dienstag bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Ehrenpalme erhalten. Am Mittwoch verriet er dort laut dpa seine Strategie für den Dreh von Sexszenen: "Das Geheimnis sind Proben", so der 78-Jährige. Man starte sehr gemächlich und arbeite sich langsam vor. "Es ist wichtig, dass die Frau sich nicht übervorteilt fühlt. Also sagst du ihr vorher: Okay, ich lege meine Hand hierhin, ist das in Ordnung? Okay. Du legst deine Hand hierhin. Und dann geht es los mit Küssen", erzählte der US-Amerikaner. "Wenn du erfolgreich bist, sieht es so aus, als wäre das alles impulsiv... aber es ist sehr gut choreographiert."