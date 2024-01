Stand: 02.01.2024 06:12 Uhr Mexikanische Schauspielerin Ana Ofelia Murguía gestorben

Die mexikanische Schauspielerin Ana Ofelia Murguía ist tot. Das teilte das Nationale Institut der bildenden Künste in Mexiko am Sonntag mit, ohne eine Todesursache zu nennen. Murguía wurde 90 Jahre alt. Zuletzt hatte sie mit dem Pixar-Animationsfilm "Coco - Lebendiger als das Leben!" (2017) in hohem Alter ein internationales Publikum erreicht. Darin hatte sie dem Charakter "Mama Coco" ihre Stimme geliehen. Sie trat in etwa 70 Theaterstücken und 90 Filmen in Erscheinung. | Sendebezug: | 02.01.2024 08:25 | NDR Kultur