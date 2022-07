Stand: 08.07.2022 11:58 Uhr Meron Mendel tritt als Berater der documenta zurück

Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Meron Mendel, hat seinen Rücktritt als Berater der "documenta fifteen" angekündigt. Mendel sollte als externer Experte helfen, die Fälle von antisemitischen Bilddarstellungen aufzuklären und weiteren Fällen vorzubeugen. Der Antisemitismus-Experte vermisse den ernsthaften Willen der documenta zur Aufarbeitung und sei bisher nicht zur Begutachtung von Kunstwerken auf der documenta eingeladen worden, so die Bildungsstätte. Auch habe die documenta bisher nicht wie angekündigt ein Gremium von Antisemitismus-Experten gebildet. Nach massiver Kritik an judenfeindlichen Bildern auf der documenta hatte die Generaldirektorin Sabine Schormann eine systematische Untersuchung der Werke an den 32 Standorten angekündigt.