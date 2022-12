Stand: 18.12.2022 09:07 Uhr Merkel zu Gast in Krimi-Podcast über Wagners "Ring der Nibelungen"

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Gast im Krimi-Podcast "Sprechen wir über Mord?!" des SWR, der am Sonntag ab 16 Uhr in der ARD-Audiothek veröffentlicht wird. Dabei geht es in einem Weihnachtsspecial um die Kriminalfälle in Richard Wagners Oper "Der Ring des Nibelungen". Merkel ist großer Wagner-Fan und besucht regelmäßig die Bayreuther Festspiele. "Ich freue mich, dass wir hier mal was ganz anderes machen", erklärte Merkel, warum sie beim Podcast mitmache. Es gehöre zu ihrer "neu gewonnenen Freiheit", jetzt einmal "in eine ganz andere Richtung zu gehen". | 18.12.2022 11:30 | NDR Kultur