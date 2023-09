Stand: 08.09.2023 09:32 Uhr Mercury Prize für Londoner Jazzband Ezra Collective

Die Londoner Jazzband Ezra Collective wurde für ihr Album "Where I'm Meant to Be" mit dem Mercury Prize ausgezeichnet. Damit geht der britische Musikpreis erstmals in seiner Geschichte an ein Jazz-Album. Auf dem Album arbeitete das Quintett unter anderem mit Emeli Sandé und Steve McQueen zusammen. Der Mercury Prize ist mit 25.000 Pfund dotiert, wurde erstmals 1992 verliehen und ist offen für alle Musikgenres. Ausgezeichnet werden Alben von britischen und irischen Künstlerinnen und Künstlern aus dem vergangenen Jahr. Nominiert waren auch unter anderem die Arctic Monkeys. | Sendebezug: | 08.09.2023 09:30 | NDR Kultur