Stand: 15.04.2024 16:27 Uhr Mensch und Natur: Nationalpark Harz schreibt Kunstpreis aus

Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt können sich bis zum 10. Mai um eine Teilnahme an der Kunstausstellung "Natur - Mensch" des Nationalparks Harz in St. Andreasberg bewerben. Die Ausstellung und die Vergabe des Andreas-Kunstpreises finden in diesem Jahr zum 30. Mal statt, wie der Nationalpark und die Stadt Braunlage am Montag mitteilten. Im Mittelpunkt der eingereichten Arbeiten solle das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Natur stehen sowie der emotionale Zugang zu den Themen Lebensräume, Umwelt- und Naturschutz. Die Eröffnung der Ausstellung mit den ausgewählten Bildern findet am 14. September um 19 Uhr in der Rathaus-Scheune in St. Andreasberg statt. | Sendebezug: | 14.04.2024 15:20 | NDR 1 Niedersachsen