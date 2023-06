Stand: 13.06.2023 11:59 Uhr Mehr als 48 Millionen Euro für Kultur von Bundesstiftung

Die Kulturstiftung des Bundes hat 48,6 Millionen Euro für deutsche Kulturprojekte bewilligt. Das Geld fließt in Programme, die sich durch langfristige Planungen und neue Kooperationsmodelle auszeichnen, wie die Stiftung in Halle/Saale am Dienstag mitteilte. So sollen etwa künstlerische Kooperationen zwischen deutschen und außereuropäischen Kulturakteuren angestoßen werden. Gefördert wird auch das Programm der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 für die Entwicklung künstlerischer Projekte von jungen Menschen. Darüber hinaus werden noch viele weitere Programme gefördert. Dazu gehören Tanzprojekte abseits der Metropolen. Zudem sollen Kunstprojekte mit 4 Millionen Euro unterstützt werden, die sich der klimaneutralen Kunst verschrieben haben. | Sendebezug: | 13.06. 2023 11:15 | NDR Kultur